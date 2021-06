Justin Timberlake: il dévoile une photo inédite de son fils, Phineas

Justin Timberlake et Jessica Biel ont accueilli leur deuxième fils dans le plus grand secret en juillet dernier. A l’occasion de la fête pères outre-Atlantique, le chanteur a dévoilé des images inédites de Silas et Phineas.

Justin Timberlake et Jessica Biel protègent à tout prix l’image de leurs deux enfants : Silas et Phineas. Le petit dernier est né dans le plus secret en juillet dernier, et depuis, aucune image de lui n’avait filtré. A l’occasion de la fête des pères, le chanteur a fait une entorse à son propre règlement.

Il a publié sur son compte Instagram plusieurs images laissant entrevoir sa vie de famille. Il écrit en légende : "Être un père est encore mieux que tout ce que j’aurais pu imaginer. Je suis reconnaissant envers mes pères et grands-pères pour m’avoir montré la voie, faisant des sacrifices pour me permettre de vivre mes rêves et pour m’avoir appris que la vraie vie est composée de ces petits moments. Joyeuse fête des pères à tous les papas!"

Sur la deuxième photo, on le voit assis en train de jouer à la console avec son fils aîné, Silas, 6 ans. Devant eux, Phineas, presque 1 an, participe à ce moment avec, lui aussi, une manette en main.