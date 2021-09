Kaia Gerber, fille de Cindy Crawford, et Jacob Elordi (Euphoria) s’échangent des regards amoureux sur leur premier tapis rouge ensemble

Après plus d'un an de relation, Kaia Gerber et Jacob Elordi ont foulé leur premier tapis rouge ensemble lors du gala d'ouverture de l'Academy Museum of Motion Pictures à Los Angeles, samedi.



© Isopix

Kaia Gerber, 20 ans, et Jacob Elordi, 24 ans, se sont échangés de nombreux regards amoureux pendant que les photographes les immortalisaient.

La fille de Cindy Crawford était splendide dans une robe champagne tandis que son amoureux complétait son look dans un costume classique.

Parmi les autres célébrités présentes, citons Olivia Rodrigo, Halle Berry, Jennifer Hudson, Tiffany Haddish, Regina Hall, Adriana Lima, Gabrielle Union et Dwyane Wade.

L'apparition du mannequin et de l’acteur à l'événement survient un peu plus d'une semaine après que les deux ont célébré le 20e anniversaire de Kaia.

Au début de leur histoire d’amour, la star d'"Euphoria" avait rejoint Gerber lors des vacances de sa famille au Mexique l'automne dernier avant de rendre leur relation publique en novembre 2020.