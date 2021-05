Kamel Ouali papa: découvrez le prénom de son fils

Kamel Ouali est papa. L’ancien chorégraphe de la Star Academy a annoncé l’arrivée de son premier enfant ce dimanche 9 mai et il a un prénom pour le moins original.

Kamel Ouali est généralement très secret en ce qui concerne sa vie privée. Alors quelle surprise pour ses fans de le voir partagé la naissance de son premier enfant ce dimanche 9 mai. "J’ai l’immense joie de partager avec vous la naissance tant attendue de mon fils Rock. Que pensez-vous de son prénom?", a-t-il écrit sur Instagram.

De nombreux stars et amis de Kamel ont commenté sa publication. "Quelle joie ! Bravo et longue vie," écrit Nikos Alliagas. "Tellement heureuse pour vous deux," ajoute Iris Mittenaere. D'autres célébrités comme Arielle Dombasle, Liane Foly, Maxime Dereymez et Christophe Beaugrand ont aussi célébré la nouvelle. "Tu vas voir la parentalité c'est génial" a d'ailleurs commenté l'animateur.