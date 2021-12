Kanye West bientôt directeur artistique de Louis Vuitton? Il pourrait remplacer son ami Virgil Abloh, mort à 41 ans

Isopix : photo by Swan Gallet/WWD/REX/Shutterstock

La passion de Kanye West pour le monde de la mode ne date pas d'hier. Le rappeur pourrait même obtenir prochainement l'un des postes les plus convoités de cette industrie très lucrative, relate The Sun. Il fait en tout cas partie des candidats les plus en vue pour devenir directeur artistique de Louis Vuitton.



Le poste est vaquant depuis le décès de Virgil Abloh au mois de novembre. Ce designer, d'abord consultant artistique de Kanye West, était devenu le premier Afro-Américain à diriger Louis Vuitton. Il est mort des suites d'un rare cancer du cœur : l'angiosarcome cardiaque.

Virgil Abloh et Kanye West, amis de longue date, auraient préparé ensemble la reprise des activités de l'un par l'autre chez Louis Vuitton, révèle le tabloïd britannique. "Kanye et Vigil partageaient la même vision et maintenant Kanye estime qu'il doit à Virgil de poursuivre son travail", raconte une source.