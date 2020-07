Kanye West: comment Kim Kardashian protège-t-elle ses enfants face à sa maladie?

Ces derniers temps, Kanye West a eu des comportements irrationnels, notamment lorsqu'il s'en est prix publiquement à sa femme et sa belle-mère, Kris Jenner dans des tweets incendiaires.

Face à cette situation délicate dans laquelle sa famille est mise à mal, Kim Kardashian tente de garder le cap. Elle a pour la première fois évoqué les troubles bipolaires de son mari en story Instagram, alors qu'elle était jusqu'à présent restée silencieuses sur la question.

Et pour protéger leurs 4 enfants, la star essaye de faire en sorte que la situation paraisse la plus normale possible pour North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (14 mois), comme l'a confiée une source au magazine People.

"Elle protège les enfants avant tout. Comme toute la famille. Ils ont tous encerclés les enfants, et les isolent de tout ce qu'il se passe. Et tout le monde a décidé de créer une atmosphère de normalité autour d'eux. Ils n'ont pas besoin d'assister à un effondrement public", explique cette source.