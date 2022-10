Kanye West compare le deuil de la famille royale britannique à la perte de sa "reine"

Il n'y a pas de doute, Kanye West est toujours très affecté par sa spération avec l'influenceuse Kim Kardashian... Il a même comparé sa tristesse à celle de la famille royale britannique. Pas sûr que cela plaise au nouveau roi Charles III.



Dans une story postée sur son compte Instagram, le rappeur fait référence à celle qu'il surnomme sa "reine" en disant. "Londres, je sais ce que tu ressens. Moi aussi, j’ai perdu ma reine."

Fait-il réellement allusion à Kim K ?



Rien n'est précisé. Kanye West pourrait bien faire référence soit à sa mère, Dorda, décédée de manière tragique en 2007 soit à Kim K avec qui il a divorcé en mars dernier.



Toutefois, si rien ne le confirme, cela semble plutôt certain. Depuis quelques mois, le rappeur multiplie les frasques pour reconquérir la mère de ses enfants. Sur le plateau de Good Morning America, il a tenu à présenter ses excuses à son ex-épouse. "Elle est la mère de mes enfants. Je présente mes excuses pour le stress que j’ai pu causer", a affirmé Kanye West. "J’ai besoin que cette personne soit la moins stressée et la plus au calme possible afin qu’elle soit en mesure d’élever ces enfants."



Situation particulière, message particulier



Kanye West réalise cette réflexion alors que son ancienne compagne vient tout juste de rompre avec Pete Davidson. Aurait-il envie de reconquérir son ex ? Réponse dans les prochaines semaines.