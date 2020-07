Kanye West en pleine crise: Justin Bieber lui rend visite

Kanye West fait la une depuis son meeting présidentiel de la semaine dernière. Le rappeur américain, en plein épisode bipolaire, s’est depuis retiré dans son ranch au Wyoming et refuse de voir sa femme, Kim Kardashian, et ses enfants. Justin Bieber a cependant rendu visite à son ami pour s’assurer de son état de santé.

Le rappeur Kanye West suscite l’inquiétude depuis une semaine. Il a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle et a tenu un meeting durant lequel il est apparu en larmes, déboussolé. Sa famille déclara qu’il s’agit d’un nouvel épisode bipolaire. Ses fans sont préoccupés, ses proches aussi. Son ami, Justin Bieber est allé lui rendre visite dans son ranch du Wyoming.

Kanye West a posté une photo du chanteur de 26 ans en discutant avec son mentor, Dame Dash devant le prototype des nouvelles baskets de Kanye. Dave Chapelle était également venu soutenir son ami durant cette crise.



Kanye a ensuite confié, cette fois sur Twitter, qu'il souhaitait divorcer et soupçonnait Kim de l'avoir trompé avec un autre rappeur, Meek Mill, engagé comme elle dans la réforme du système judiciaire et carcéral américain. Kim Kardashian aurait également voulu forcer Kanye à rencontrer un docteur pour maîtriser son trouble bipolaire. Il refuse actuellement de lui parler et de voir ses enfants.