"Désespéré", Kanye West tente-t-il TOUT pour récupérer Kim Kardashian? Ses photos "gênantes" avec sa nouvelle petite amie Julia Fox

Le rappeur Kanye West est "clairement désespéré" et sa romance avec l'actrice Julia Fox est "un stratagème pour se mettre dans la peau de son ex Kim Kardashian", selon une source qui s'est confiée aux médias américains dont les propos ont été relayés par le Daily Mail. La liaison de l'artiste avec la new-yorkaise a été déclenchée par la relation de Kim Kardashian avec la star de "Saturday Night Live" Pete Davidson, précise la source.

"C'est un jeu désespéré pour attirer l'attention. Il n'y a pas d'autre explication lorsqu'il choisit Julia Fox pour se montrer en public", a déclaré une source.

Une autre source a insisté sur le fait que Kanye West souffre depuis que Kim Kardashian a tourné la page avec Pete Davidson. Le rappeur a appelé son ex à "revenir en courant vers" lui, tout en sortant avec une série de mannequins de son côté.

"Il se bat publiquement pour que sa famille revienne, et ensuite il a des relations avec toutes ces filles différentes. C'est très étrange", a déclaré la source.

Kanye West et la star de "Uncut Gems" Fox ont d'abord été photographiés par le propre photographe du rappeur lors de rendez-vous à Miami et à New York au début du mois.

Puis, lors d'une séance photo torride pour Interview, Julia Fox a déclaré qu'ils avaient eu une "connexion instantanée" après s'être rencontrés le soir du Nouvel An et a parlé de Kanye West qui l'a surprise avec une suite d'hôtel pleine de vêtements pour une nuit de rendez-vous.

"C'était le rêve de toute fille qui se réalise. C'était comme un vrai moment de Cendrillon", a écrit Julia Fox. "Je ne sais pas comment il a fait, ou comment il a tout obtenu à temps... Qui fait des choses comme ça lors d'un deuxième rendez-vous ? Ou n'importe quel rendez-vous !"

De multiples sources ont décrit cela comme un retour en arrière au début de "Kimye", lorsque le fan de mode a "transformé" Kim Kardashian.

Moment plus étrange, Julia Fox s'est décrite comme une "fan inconditionnelle" de "Keeping Up With the Kardashians". Dans l'épisode du 17 décembre de son podcast "Forbidden Fruits", elle a déclaré : "Je voulais qu'ils soient ma famille... On a l'impression de les connaître."

"Je ne sais pas où les choses vont, mais si c'est une indication de l'avenir, j'adore le voyage", a ajouté Julia Fox à Interview.