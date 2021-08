Kanye West et Irina Shayk, c'est FINI! Voici ce que Kim Kardashian pensait de leur relation

Kanye West et Irina Shayk ont été aperçus pour la première fois ensemble au début du mois de juin, lors de la célébration du 44e anniversaire du rappeur à la Villa La Coste, en France. Une source a précédemment déclaré à PEOPLE que Kanye West avait commencé à se rapprocher d'Irina Shayk, 35 ans, quelques semaines plus tôt et qu'ils avaient déjà passé du temps ensemble à New York - où elle vit - avant cela.

"Il l'a invitée en France et elle a accepté avec joie", a déclaré la source. "Ils ne sortent pas officiellement ensemble, mais il y a un intérêt des deux côtés".

Plus tard dans le mois, une autre source a révélé les plans du couple de débuter une relation à distance, disant, "Kanye continuera à être basé à Los Angeles. Il n'a pas l'intention de déménager à New York. Il est très concentré sur ses affaires à L.A. également. Il aime passer du temps avec Irina et prévoit de la revoir bientôt." Mais la romance entre les deux stars n'a pas marché. Ils se sont séparés.

L'ex-femme de West, Kim Kardashian - qui a demandé le divorce en février - était au courant de cette romance "depuis des semaines" avant la célébration de l'anniversaire du musicien à l'étranger.

"Cela ne dérange pas Kim que Kanye sorte avec quelqu'un. Sa seule préoccupation est leurs enfants", a précédemment déclaré une source à PEOPLE. "Elle veut que Kanye soit présent et passe autant de temps que possible avec eux. Les enfants adorent la présence de Kanye. Kim ne veut pas qu'une nouvelle petite amie distraie Kanye et l'empêche de passer du temps avec les enfants."

Kardashian et West partagent leurs filles North, 8 ans, et Chicago, 3 ans, et leurs fils Saint, 5 ans, et Psalm, 2 ans. Shayk partage sa fille Lea De Seine, 3 ans, avec son ex Bradley Cooper.