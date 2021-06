Kanye West et Irina Shayk en couple: qu'en pense Kim Kardashian?

Nous vous le révélions ce jeudi: le rappeur Kanye West est en couple avec le top-modèle russe Irina Shayk. Mais qu'en pense réellement la star de télé-réalité Kim Kardashian qui a introduit en février dernier une demande de divorce du rappeur après 6 ans de mariage?

Selon plusieurs sources citées par le magazine Page Six, Kim Kardashian serait "indifférente" à cette nouvelle relation entretenue par son ex et le père de ses 4 enfants. "Elle veut juste qu'il soit heureux et en bonne santé", a déclaré un proche de la star.

Une autre source a expliqué au magazine que la soeur Kardashian a d'autres priorités en ce moment: "Kim étudie le droit et se concentre sur ses enfants."

Le couple séparé partage quatre enfants: North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans et Psaume, 2 ans.

Dans un récent épisode de "KUWTK", Kim Kardashian expliquait qu'elle ressentait son mariage comme un "échec".

En avril, une source avait déclaré à Page Six que la star de télé-réalité était courtisée par des membres de la famille royale, des vedettes et des milliardaires, mais qu'elle n'était pas encore prête à sortir avec quelqu'un.