Kanye West et Kim Kardashian: le rappeur ignore les appels de sa femme, il refuse de la voir

La situation est plus que tendue entre Kim Kardashian et son mari Kanye West. Le rappeur de 43 ans, candidat aux élections présidentielles, se terre dans le Wyoming, au fin fond des États-Unis, et ignore les appels de Kim.

Candidat aux élections présidentielles américaines, Kanye West a organisé son premier meeting la semaine dernière. Les vidéos sorties après cette conférence ont suscité de nombreuses réactions, notamment des inquiétudes quant à la santé mentale de Kanye West.

Le rappeur de 43 ans, dans la foulée de son meeting, a évoqué dans des tweets qu'il souhaitait divorcer de sa femme, Kim Kardashian, avec qui il est marié depuis 2014. Le père de quatre enfants semblent désormais ignorer les nombreux messages et appels de sa femme. Il se terrerait visiblement dans le Wyoming, dans son ranch aux États-Unis.

Kim Kardashian, qui a toujours expliqué qu'elle ne soutenait pas son mari dans ses ambitions présidentielles, a récemment évoqué la santé mentale de Kanye, et les difficultés que cela amène au quotidien. Elle exhorte l'opinion publique et les fans à être indulgents et compatissants envers son mari.

Elle aurait tenté, selon les informations de TMZ, d'entrer en contact avec lui à plusieurs reprises, surtout pour lui parler de sa santé mentale et son trouble bipolaire, mais sans réponse. Elle lui aurait même proposé de le rejoindre dans son ranch pour l'aider, mais le rappeur n'a pas donné suite aux propositions de la mère de ses enfants. Probablement en pleine crise maniaque, le rappeur a décidé de s'isoler de sa famille.

Selon des sources proches des Kardashian, le couple serait au bord du divorce.