Kanye West lâche une bombe en pleine interview: il affirme que Drake a eu une relation avec Kris Jenner (vidéo)

Kanye West est apparu pour la troisième fois sur le podcast Drink Champs et ne s'est pas retenu. L'artiste de 45 ans a affirmé que Drake est le "plus grand rappeur de tous les temps" et, dans le même souffle, a fait l'éloge de l'artiste canadien pour avoir eu des relations sexuelles avec Kris Jenner.



En déclarant aux animateurs N.O.R.E. et DJ EFN que Drake est le plus grand rappeur de tous les temps, West est revenu sur une précédente allégation qu'il avait faite concernant la relation intime de la mère de Kim Kardashian avec le rappeur "God's Plan".



N.O.R.E. a demandé à West ce qu'il voulait dire lorsqu'il a affirmé que Drake "ba***" Jenner.



West a d'abord félicité Drake pour avoir réussi son coup, puis a répondu en disant que Corey Gamble, le petit ami de Jenner depuis huit ans, savait ce qu'il voulait dire.



Drake est resté proche de la famille Kardashian-Jenner au fil des ans et les spéculations sur sa relation avec Kris remontent à 2013.



Kris Jenner a assisté à la soirée de sortie de l'album de Drake et ils ont pris une photo ensemble qui a alimenté les rumeurs de leur romance.



Avant la soirée de lancement, Drake s'est produit à la fête des 16 ans de Kylie Jenner et aurait rencontré Kris.



Interrogé sur sa relation avec Jenner, Drake a balayé la question en disant qu'il est un ami de toute la famille.



"Je suis juste un ami", a déclaré Drake. "J'aime beaucoup Kylie Jenner, j'aime beaucoup Kendall Jenner. Tout le monde est vraiment gentil. Khloé est vraiment sympa. Et évidemment, vous savez, la reine de tout ça, Kris Jenner, c'est ma préférée. C'est la patronne. Elle est en fait en ville ce soir, j'ai essayé de la faire venir. Elle pourrait passer et jouer un peu à la FIFA, vous savez ?"