Kanye West Président? Ce soutien inattendu

Ce samedi 4 juillet, le rappeur américain Kanye West annonçait sa candidature à l’élection présidentielle américaine sur Twitter. En réponse, il a reçu une réponse surprenante d’une personnalité influente.

La grande annonce de Kanye West en surprend plus d’un. Le rappeur américain a confirmer sa candidature à la présidentielle américaine via un tweet: "Nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis."

Si certains trouvent l’idée saugrenue, d’autres l’encouragent et lui apportent du soutien. C’est le cas d’Elon Musk. Le patron de Tesla a immédiatement réagi: "Tu as mon soutien total."

Ce message n’est pas tellement étonnant quand on sait l’admiration qu’ils ont l’un pour l’autre. En 2015 notamment, Elon Musk avait écrit un texte pour réagir positivement à la présence de Kanye West dans le classement des 100 personnalités les plus influentes.