Kanye West président des Etats-Unis? Voici ce qu'en pense Trump

Le président américain Donald Trump a jugé vendredi "intéressante" l'idée que le rappeur Kanye West puisse être candidat à la Maison Blanche, tout en estimant que l'élection de 2024 devrait être son véritable objectif.



Le rappeur milliardaire de 43 ans, qui a évoqué sa candidature d'un tweet énigmatique mais n'a aucune structure en place, se lancera-t-il à la dernière minute pour le scrutin du 3 novembre ?

L'un des soutiens les plus célèbres de Trump



"Il pourrait. C'est très intéressant", répondu M. Trump au site Realclearpolitics.



"S'il le faisait, il faudrait qu'il le voie comme un ballon d'essai pour ce qui se passera dans quatre ans", a poursuivi M. Trump qui avait reçu Kanye West, un de ses soutiens les plus célèbres, dans le Bureau Ovale en 2018.



"Nous devons maintenant accomplir la promesse de l'Amérique en ayant confiance en Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des Etats-Unis! #2020VISION" a tweeté samedi Kanye West.



Il n'a depuis fourni aucun détail sur une éventuelle candidature.