"Pourquoi je vis", un téléfilm en hommage à Grégory Lemarchal, revient sur le parcours du jeune chanteur décédé de la mucoviscidose en 2007, interprété par Mickael Lumière, avec les acteurs Arnaud Ducret et Odile Vuillemin dans le rôle de ses parents.



A l'occasion de la diffusion du biopic sur le vainqueur de la Star Academy, Karine Ferry a voulu lui rendre hommage sur Instagram. "Pour ton courage, pour ton combat qui est devenu le nôtre, pour toutes celles et ceux qui souffrent du même "mal" que toi. Pour ton immense talent et la beauté de ton âme. Pour montrer qu’il faut toujours croire en ses rêves et parce que ta force est en nous à jamais", a écrit celle qui a partagé sa vie durant deux ans.



L'animatrice, qui était à ses côtés jusqu'à son décès, a fait de ce combat contre la maladie le sien. La femme de 38 ans, en couple avec le footballeur Yoann Gourcuff depuis 2011, se bat pour aider les malades et récolter des fonds pour aider la recherche.