Karine Le Marchand: pourquoi est-elle apparue en fauteuil roulant dans l’Amour est dans le pré?

La version française de L’amour est dans le pré a débuté sa 16e saison avec son animatrice dans un fauteuil roulant.

Karine Le Marchand ne s’est pas départie de sa gaieté, malgré son pied dans le plâtre. Ce lundi 31 août, les téléspectateurs de la version française de L’amour est dans le pré ont retrouvé l’animatrice, fidèle à elle-même, mais en fauteuil roulant.

"Entre deux carottes et trois poireaux, je suis restée dans le thème et je viens de me faire enlever mon oignon, a raconté Karine Le Marchand. C’est donc le pied bourgeonnant et sur ce carrosse fleuri que je déclare ouverte la cérémonie des rendez-vous galants."

En effet, la star de 53 ans a été opérée du pied en mars dernier d’un "hallux valgus", c’est-à-dire une déformation de l'articulation du gros orteil que l'on nomme aussi communément "oignon". Lors du tournage de l’émission Karine Le Marchand était encore en convalescence. Mais d'après son compte Instagram, l'animatrice se porte mieux.