Karine Le Marchand en guerre contre TPMP: M6 prend des mesures radicales

La chaîne française M6 prend la défense de son animatrice, Karine Le Marchand. Celle-ci se dit harcelée par des chroniqueurs de TPMP. Dans un communiqué, M6 annonce des mesures restrictives envers l’émission de Cyril Hanouna.

Karine Le Marchand s’estime harcelée par certains chroniqueurs de TPMP. La goutte qui a fait déborder le vase est tombée mercredi. Jean-Michel Maire a évoqué les "nombreux caprices de stars" de l’animatrice. Il racontait également que Karine Le Marchand s’était rendue dans une clinique de soins esthétiques refusant de payer son soin.

Jeudi, la principale concernée a démenti avec un mail de la clinique pour preuve. Karine Le Marchand peut aussi compter sur le soutien de M6. La chaîne a publié un communiqué annonçant des mesures restrictives contre l’émission de Cyril Hanouna: "M6 condamne fermement cette attitude de mise en cause régulière et réitérée, et suspend à compter de ce jour toute participation à Touche pas à mon poste. M6 sera extrêmement vigilante quant aux propos tenus envers la chaîne et ses animateurs, se réservant le cas échéant le droit d'entamer des poursuites contre C8 ou H20, producteur de Touche pas à mon poste."

Face à cette nouvelle polémique, Cyril Hanouna a répondu: "Juste il ne faut pas oublier que TPMP est une émission qui juge les émissions et on est souvent plus tendre avec M6 qu'avec C8. Mais sachez que je ne vous en veux pas et vraiment il y a bien plus grave dans la vie en ce moment. Bonne fin d'année M6 et vive la darka," a tweeté le présentateur.