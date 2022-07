Kate Bush explose (à nouveau) grâce à la série Stranger Things: qui est cette icône des années 80 ?

Du jour au lendemain, Running Up that Hill a été(re)diffusée partout sur les ondes radio. Carton plein lors de sa sortie en 1985, ce morceau a propulsé Kate Bush au rang de star au Royaume-Uni, dont elle est originaire ainsi, qu’à l’international. Adorée par la communauté LGBT, elle est véritable icône dans son pays, admirée par nombreux de ses pairs et va influencer le monde de la musique britannique et anglo-saxon.

Kate Bush est une artiste complète qui s'est rapidement distinguée par l’originalité de ses morceaux, son style atypique et sa voix parfois presque lyrique. Le titre Babooshka est sûrement le tube qui va sceller sa consécration. Elle est d’ailleurs la première femme britannique à vendre autant de disques à son époque, ce qui la fait entrer à plusieurs reprises au Guinness Book des records. Cette notoriété fulgurante des années 1980 va néanmoins rapidement s’éteindre dans les années 1990, la chanteuse souhaitant moins s’exposer la scène médiatique.

En 2014, elle remonte sur scène pour une série de concerts. Elle vend à ce moment-là... 80 000 billets en 15 minutes. Cette vente la fait à nouveau entrer dans le Guinness Book des records!

Aujourd’hui, cette notoriété est revenue plus forte que jamais. Pourquoi? Parce que la dernière saison de la série Stranger Things aux codes des années 1980 a utilisé Running Up that Hill comme bande-son. Trente-sept années après la sortie de ce morceau, il connaît à nouveau un succès indéniable et a conquis une nouvelle fois le public.

"Bouleversant"

En quelques jours, Running Up That Hill a connu une augmentation d'écoutes de 8700% sur les plateformes d’écoute en ligne. Un nombre impressionnant qui, selon Luminate, aurait rapporté 2,3 millions de dollars à Kate Bush entre le 27 mai et le 23 mai. "C'est tellement excitant, a-t-elle commenté auprès de la BBC. Mais c'est assez bouleversant, vraiment. Je veux dire, le monde entier est devenu fou".

Un regain d’intérêt qui remet donc en lumière la chanteuse pourtant discrète de 63 ans qui s’émeut de "tous ces très jeunes gens qui entendent la chanson pour la première fois et la découvrent", qualifiant ce sentiment de "spécial". Une Kate Bush qui a visiblement su rester humble.