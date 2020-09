Kate Middleton déguste des brochettes de chamallows au barbecue (video)

La Duchesse de 38 ans est retombée en enfance lors de la visite d’un camp scouts à Londres.

Kate Middleton avait peut-être oublié le goût particulier des chamallows grillés. Elle a eu l’occasion de le redécouvrir ce mardi 29 septembre, lors d’un barbecue avec des jeunes scouts à Londres. La Duchesse de Cambridge semblait particulièrement dans son élément, au naturel et sans chichis.



Pour cette virée dans la verdure de l’ouest de la capitale, Kate Middleton a quitté ses habituelles robes fleuries et arboré une tenue très simple : jean, gilet et veste de scouts. De belle humeur, elle a longuement échangé avec les louveteaux et des castors du 12th Northolt Scout Group.