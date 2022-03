Kate Middleton apparaît dans une robe en tulle impressionnante à un dîner d'Etat en Jamaïque (photos)

Le prince William et son épouse Kate sont en ce moment en Jamaïque où ils effectuent une tournée des Caraïbes organisée à l'occasion du jubilé de la reine Elizabeth II qui célèbre en 2022 ses 70 ans de règne.

Pour clôturer ce 5ème jour de leur tournée royale, le duc et la duchesse de Cambridge ont été conviés à un dîner de gala organisé par les autorités jamaïcaines. L'occasion pour la duchesse d'apparaître dans une robe émeraude faite sur mesure par la créatrice de mode britannique Jenny Packham. Une création estimée à 4.000 euros selon le Daily Mail.

Cette robe faite sur-mesure était portée avec des boucles d'oreilles serties d'émeraudes et diamants assortis et un bracelet prêté par Sa Majesté pour l'occasion spéciale. Kate arborait également sa médaille, l'ordre de la famille royale.

Plusieurs manifestations ont lieu en Jamaïque demandant à la famille royale des réparations et des excuses pour les années d'esclavage. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holmes, a exprimé le fait que sa nation voulait aller de l'avant et nourrissait de vraies ambitions de devenir un pays indépendant.

Au cours de la soirée, le prince William a tenu un discours évoquant l'esclavage, le qualifiant "d'odieux". Selon le Daily Mail, plusieurs politiciens présents à cette soirée de gala, ont confié à William et Kate "qu'ils ne seront jamais leurs souverains, car la Jamaïque sera d'ici là devenue indépendante". Sous fond de polémique, le prince et son épouse ont gardé le sourire.