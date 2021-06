Kate Moss change de vie: voici sa surprenante reconversion

Kate Moss a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière. Le mannequin suit une formation pour devenir tatoueuse. C’est son ami de longue date, le tatoueur Daniel Casone, qui a révélé que le top model de 47 ans lui avait demandé de la former et qu'elle lui avait même déjà fait des tatouages.

Kate et Daniel se connaissent depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés dans le salon du tatoueur à Highgate, à Londres.



Il avait retouché son célèbre tatouage d'hirondelles réalisé par l'artiste britannique Lucian Freud après le décès de ce dernier en 2011. "Je ne voulais pas toucher à son travail mais j'ai fait une petite retouche et l'ai rafraîchi un peu pour elle", assure Daniel Casone.



"Elle a dit qu'elle voulait apprendre le tatouage avec moi pour que nous puissions aller à Glastonbury pour tatouer les gens. Elle m'a appelé pour que j'aille la tatouer et elle a fini par me tatouer aussi, elle m'a fait un 'Kate' et un cœur d'amour sur mon bras."



Il a confié au Sunday Mirror que Kate Moss ne savait "pas vraiment" ce qu'elle faisait lorsqu'on lui a donné l'aiguille, mais il l'a laissée faire parce qu'elle est Kate Moss.



"C'était assez douloureux parce qu'elle ne savait pas quoi faire et elle est allée assez profondément, mais je me suis dit : "Vous savez quoi, ça ne me dérange pas".



L'artiste a également révélé que la chanteuse Rita Ora a également essayé de le tatouer.