Katie Holmes à nouveau célibataire: c’est fini avec Emilio Vitolo

Après huit mois de relation, Katie Holmes a mis fin à son idylle avec le chef Emilio Vitolo Jr. La maman de Suri, 15 ans, est désormais célibataire.

C’est définitivement fini entre Katie Holmes et le chef Emilio Vitolo Jr. Le couple se sépare après huit mois de relation. Une source proche de l’actrice de 42 ans s’est confiée au magazine Us Weekly : "Leur relation s'est effondrée. Ils ont compris qu’ils étaient mieux en tant qu’amis. Il n’y a pas eu de drame avec la rupture et en fait, ils sont toujours amis. Katie et Emilio ont vraiment apprécié le temps passé ensemble - cela n’a tout simplement pas fonctionné. Elle se concentre sur le fait d'être maman et ses projets à venir."

L’actrice et le chef étaient ensemble depuis septembre 2020. Aux premiers jours de leur relation, les paparazzis new yorkais les avaient surpris s’embrassant dans les rues. Mais depuis quelques semaines, certains magazines américains annonçaient "de l’eau dans le gaz". Katie Holmes aurait décidé de faire passer sa fille et sa carrière avant son couple.