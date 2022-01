Katy Perry dévoile des clichés émouvants pour l’anniversaire d’Orlando Bloom (photo)

Ce jeudi 13 janvier, Orlando Bloom fêtait ses 45 ans. Pour l’occasion, Katy Perry a partagé des photos très intimes et drôles sur son compte Instagram. On y voit le couple dans sa vie de tous les jours, loin du glamour hollywoodien. La chanteuse n’a pas oublié de poster également des vidéos insolites de son conjoint.

"Je souhaite le meilleur des anniversaires au plus gentil, au plus profond, au plus sexy et à l’homme le plus fort que je connaisse. Merci d’être un repère perpétuel pour moi, une ancre inamovible et d’amener de la joie de vivre dans chaque pièce dans laquelle tu entres. Tu es l’amour et la lumière de ma vie. Je te remercie, ma bonne étoile, d’être toi, mais aussi pour notre adorable Daisy" , écrit-elle sur Instagram.

Pour rappel, l’acteur britannique et la chanteuse américaine ont officialisé leur relation en janvier 2016. Ils se sont ensuite fiancés en 2019, le jour de la Saint-Valentin. Mais à cause la crise sanitaire, leur mariage a été reporté.