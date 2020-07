Katy Perry enceinte: cette marraine très CÉLÈBRE qu'elle a choisie pour sa fille

Dans quelques semaines, Katy Perry goûtera aux joies de la maternité pour la première fois. À 35 ans, la compagne d'Orlando Bloom est en effet enceinte de son premier enfant.

Et on apprend aujourd'hui dans The Sun qui elle a choisi comme marraine pour son bébé : c'est Jennifer Aniston qui endossera ce beau rôle pour la petite fille.

D'après le tabloïd britannique, elle a été très touchée que les futurs parents lui fassent cette demande. "Jennifer est très émue à ce sujet et a pleuré quand ils lui ont demandé", a déclaré une source proche des stars au Sun.

Une surprise étant donné qu'on ne savait pas Katy et Jen' si proche. Mais apparemment, l'ex-star de Friends a été aux cotés de la chanteuse ces dernières semaines.

"Katy et Jen sont très proches. Pendant le confinement, elles ont fait des promenades ensemble en respectant bien à distance l'une de l'autre et ont passé beaucoup de temps à rattraper le temps perdu", ajoute encore la source.

C'est la deuxième fois que Jenifer sera marraine puisqu'elle a déjà une nièce âgée de 16 ans: Coco, la fille de Courteney Cox, sa comparse dans Friends.