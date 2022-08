Keanu Reeves, invité "surprise" à un mariage: "Mon mari l'a rencontré au bar de l'hôtel"

Keanu Reeves a été l'invité "surprise" du mariage d'un couple de Britanniques qui célébrait l'événement lundi dans un hôtel situé dans le Northamptonshire.

L'acteur hollywoodien de 57 ans a croisé Nikki et James Roadnight lors de leur grand jour, car ils séjournaient tous dans le même hôtel.

La mariée, Nikki, a raconté au journal Newsweek cette rencontre impromptue: "Mon mari l'a croisé au bar, l'a reconnu et l'a invité à nous rejoindre". Peu de temps après, la star de Matrix est venue effectivement rejoindre les mariés et leurs invités. "Il était si gentil et amical et nous a félicités pour notre mariage. Il a eu la gentillesse de faire quelques photos et notre photographe de mariage a également pu en capturer ! Ensuite, il a pris le temps de parler à certains de nos invités et de faire plus de photos!", a décrit Nikki.

"Il a rendu cette journée encore plus spéciale", a estimé Nikki, ravie d'avoir eu un invité impromptu célèbre pour "le plus beau jour de sa vie".

Nikki a d'ailleurs changé la photo de son profil Twitter, où on peut la voir, elle, en robe de mariée, souriante, avec... l'acteur "of course".