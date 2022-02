Kelly Clarkson révèle être en quarantaine avec ses enfants: "Je suis tellement cassée"

© Capture d'écran YouTube The Kelly Clarkson Show

La chanteuse de 39 ans, Kelly Clarkson, a révélé être en quarantaine chez elle avec ses deux enfants. Elle a donné de ses nouvelles dans sa propre émission de talk-show en vidéoconférence. Elle est apparu avec un peignoir, un masque de sommeil et sans maquillage. "Je pensais que nous en avions fini avec la mise en quarantaine, et je suis tellement fatiguée", a-t-elle confié.

Kelly Clarkson est en quarantaine, à la maison, avec ses deux enfants Remington et River Rose. C'est ce que la chanteuse de 39 ans a récemment révélé. Elle a néanmoins donné de ses nouvelles, par vidéoconférence, dans son propre talk-show.

Manifestement pas au top de sa forme, Kelly Clarkson est apparue devant la caméra en peignoir avec un masque de sommeil et sans maquillage. "Parfois, les femmes ne se lèvent pas. Parfois, nous tombons", a déclaré la star. "Je pensais que nous en avions fini avec la mise en quarantaine, et je suis tellement fatiguée. Je me suis cassé un ongle. Je suis tellement cassée. C'est moi qui suis cassée (...) Je ne suis même pas malade. C'est tellement bizarre", a-t-elle poursuivi.

La chanteuse a confié que, pour passer le temps, elle regarde le film "Encanto: la fantastique famille Madrigal" de Disney avec ses deux enfants, River Rose, 7 ans, et Remington Alexander, 5 ans. "Quand je regarde un film avec mes enfants, c'est comme si je regardais trois films", a-t-elle dit en plaisantant.

"Nous regardons Encanto et puis il y a mon fils qui part toujours au milieu du film et qui commence à chanter la bande originale. Et puis, vous avez River qui, juste après que la réplique est dite, elle répète comme si elle mémorisait le dialogue pour une pièce de théâtre."

Ce n'est que la dixième fois que la petite famille regarde ce film, d'après une publication postée sur son compte Instagram le mois dernier. "Notre troisième nuit d'affilée à regarder Encanto ha ! Mes enfants sont obsédés et ça ne me dérange pas, c'est tellement bon", a-t-elle légendé sous une photo montrant que le film tourne sur leur télévision.