Kelly Osbourne métamorphosée : comme Adèle, elle a perdu 40 kilos (photos)

À 35 ans, Kelly Osbourne a pris sa santé en main. Elle a révélé dans une publication Instagram avoir perdu 85 livres (soit près de 40 kilos). La fille de Sharon et Ozzy Osbourne est tout simplement méconnaissable sur chacune des photos récentes qu'elle publie.

Ses fans, qui la suivent depuis longtemps, auront vu la transformation progressive s'opérer, mais pour tous ceux qui ne l'avaient plus vraiment dans les écrans radar pour le moment, la métamorphose est flagrante.

Si la chanteuse Adèle a perdu 45 kilos en faisant beaucoup de sport et en optant pour une alimentation saine, Kelly Osbourne a quant à elle misé pour un régime végétalien depuis quelques mois. Elle a donc éliminé tous les aliments d'origine animale de son régime, y compris les produits laitiers et les œufs.

"J'ai perdu 85 livres en quelques mois. Tu le crois ?", a-t-elle répondu à une fan qui la trouve "plus belle et plus confiante".



