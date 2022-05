Kendall Jenner vexée par les moqueries et parodies après la scène surréaliste du "concombre" (vidéo)

Kendall Jenner a été critiquée par les internautes pour être tellement "déconnectée" et "riche" qu'elle ne sait pas comment couper un concombre correctement dans un épisode de "The Kardashians" sur Hulu. Dans les images, on peut voir le mannequin se débattre avec l'aliment qu'elle ne parvient pas à couper, sous le regard médusé de sa mère Kris Jenner.



"Je ne suis définitivement pas une bonne coupeuse, alors ne zoomez pas sur moi. Je ne suis pas du tout professionnelle", a-t-elle déclaré tout en tranchant le légume dangereusement près de ses doigts. La scène a amusé la toile... Les commentaires se sont enchainés sur les réseaux sociaux. "Kendall Jenner essayant de couper un putain de concombre est la chose la plus tragique que j'aie jamais vue", a écrit un téléspectateur dans un tweet, partagé par la fondatrice de la Tequila 818. Au début, les petites moqueries ont amusé la jeune femme, mais plusieurs jours après, le buzz ne se calme pas, bien au contraire. La scène est même parodiée.

Khloé Kardashian a révélé que sa sœur n'était "pas heureuse" que cette vidéo d'elle tentant de couper un concombre devienne virale. "Oh, mon Dieu, elle n'est pas heureuse à ce sujet", a expliqué la grande soeur du mannequin de 26 ans dans le podcast "Not Skinny But Not Fat" mardi. "Je me sens si mal".



La fondatrice de Good American a précisé que Kendall a tellement de choses pour elle qu'elle devait forcément avoir un défaut. "Je me dis: 'Kendall, Dieu est juste. Tu es le plus bel être humain du monde (...) Dieu te bénisse. Et tu ne sais pas couper un putain de concombre", a-t-elle dit. "Le monde est bon. Parce que comment peux-tu être aussi parfaite ? Elle a une vie parfaite, un chien parfait, c'est une gazelle humaine, elle défile sur les podiums, elle est toutes ces choses incroyables. Tu ne peux pas couper un putain de concombre ?"



Khloé Kardashian a ensuite rejoint les innombrables personnes qui se sont moquées de la technique de coupe douteuse de Kendall. "J'étais juste confuse de savoir pourquoi elle était positionnée de cette façon. Nous ne savons pas", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Mais je l'aime. Elle est tellement parfaite."



L'ancienne animatrice de "Revenge Body" a également déclaré qu'elle serait heureuse d'apprendre à sa sœur la bonne façon de couper le légume.



"S'il te plaît, viens et reste avec moi pendant une semaine", a-t-elle plaisanté. "Mais je vais lui apprendre à couper un concombre."



Depuis, plusieurs parodies sont apparues sur les réseaux sociaux, où l'on voit des gens effectuer des tâches simples de façon maladroite.

