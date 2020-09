Kendji Girac révèle pourquoi il se mobilise pour le Télévie: "Des gens sont passés par là dans ma famille" (vidéo)

L'artiste français, invité du RTLINFO avec vous, a expliqué pourquoi cette opération lui tient à coeur.

La 32e édition du Télévie, l'opération de récolte de dons de RTL Belgium au profit du Fonds de la recherche scientifique (FNRS) pour aider la lutte contre la leucémie et le cancer, se terminera le 19 septembre prochain, lors de la traditionnelle soirée de clôture, bouleversée par le Covid-19. "Le Télévie s'invite chez nous" se tiendra exceptionnellement dans les bâtiments de RTL, sans public.



Kendji Girac fait partie des nombreux artistes qui seront présents samedi lors de la journée de clôture du Télévie. Malgré le contexte particulier lié au coronavirus, le chanteur français n'a pas hésité à traverser la frontière pour apporter son soutien à cette opération.



"Je trouve que c'est important de venir. Tant qu'on peut essayer de donner un peu plus de force pour que ça aille plus loin et pour que ça marche, on va le faire jusqu'au bout", a dit l'interprète de Habibi sur le plateau du RTLINFO avec vous.



Ce n'est pas la première fois que l'artiste de 24 ans soutient cette cause dédiée à la lutte contre le cancer. "Je suis très sensible à ça, des gens sont passés par là dans ma famille. C'est vraiment triste. Je ne veux qu'une seule chose, qu'on trouve quelque chose et que ça s'arrange. C'est très important de faire des dons", a ajouté la star. Kendji participe "en espérant donner une petite heure de bonheur à quelqu'un".

Le compteur démarre ce soir

Le coup d'envoi est donné ce vendredi, lors du journal télévisé de 19h. À partir de ce moment, la programmation télévisée et radiophonique de RTL sera consacrée au Télévie, avec, par exemple, la diffusion le vendredi soir d'un magazine retraçant le périple de patients en rémission partis faire un trek sur l'île de la Réunion.



L'habituelle vente aux enchères des disques d'or se tiendra également sur les ondes de Bel RTL. Samedi matin, de 9h à 13h, Christian De Paepe mettra aux enchères les disques d'Angèle, Lady Gaga, Typh Barrow, Patrick Bruel ou encore Johnny Hallyday.



La 32e édition du Télévie est par ailleurs parrainée par l'acteur et chanteur espagnol Agustín Galiana, qui s'attèlera à "ramener le soleil sur le plateau et à donner un peu de bonne humeur et de joie de vivre" aux malades et à leurs proches. Parmi les invités, plusieurs artistes participent à l'opération dont Adamo, Loïc Nottet et, à distance, Julien Doré et Carla Bruni.