Pour la première fois, le chanteur Kendji Girac est devenu père en janvier dernier. Sur son compte instagram, il avait annoncé l'heureuse nouvelle à ses fans. "Bienvenue à ma princesse Eva Alba que j'aime plus que tout ! 26/01/2021", écrivait-il en légende d'une photo en noir et blanc montrant les pieds de son enfant.

Dans une interview de Midi Libre et reprise par Télé 7 jours, le chanteur se confie. De rares confidences quand on sait à quel point il tient à rester discret sur sa vie privée. Il n'a d'ailleurs pas révélé l'identité de la mère de sa fille.

"On vit dans une société difficile. Je ferai tout pour la protéger et veiller sur ma famille", explique celui qui se considère comme un "papa gâteau" très démonstratif. Il ajoute: "Je suis un papa inquiet, protecteur, mais surtout inquiet. Au moindre truc, ça me fait des sensations, au plus profond de ma chair. Alors vite le docteur, vite les urgences, vite la mama pour savoir ce qu'il faut faire. Je découvre ces inquiétudes et elles sont fréquentes !".

Après une longue absence, le chanteur avait retrouvé le chemin de la scène début juillet lors d'un concert donné dans les Arènes de Nîmes (Gard).