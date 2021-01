Kev Adams, Gad El Maleh et Élie Semoun réunis dans un spectacle diffusé en direct sur internet

Un spectacle inédit sera donné ce week-end, avec Kev Adams, Gad El Maleh, Élie Semoun et une dizaine d'autres humoristes. Baptisé "KevGad & friends", il sera diffusé en streaming sur la plateforme Gigson.live. Son producteur, Sam Smadja, était l'invité du plateau du RTL INFO Avec Vous.



Alors que le monde du spectacle subit de plein fouet la crise sanitaire, Sam Smadja a décidé de chercher des alternatives. "Rester à la maison, les bras croisés et attendre que ça se passe, c'était pas pour moi..., raconte-t-il. On essaye de faire redémarrer, avec notre petite pierre à l'édifice, une économie qui est complétement à l'arrêt".



Un premier spectacle de ce type avait déjà diffusé sur la plateforme le 20 décembre dernier : un concert de Gims. Le live streaming représente-t-il l'avenir du spectacle ? Non, car il ne remplacera jamais un vrai spectacle avec du public, estime le producteur. En revanche, la pandémie joue le rôle d'accélérateur pour le live streaming : "Il pourra faire partie d'une tournée, une date y sera consacrée", imagine-t-il.