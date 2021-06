Khloé Kardashian anéantie: les "écarts" de Tristan Thompson ruinent les chances de réconciliation entre les parents de True

Alors que Khloé Kardashian affichait ces dernières semaines une impressionnante bague de fiançailles, une réconciliation avec Tristan Thompson, le père de sa fille True semble déormais compromise, après un nouvel écart commis par le père de sa fille.

C'est le Daily Mail qui a révélé en exclusivité comment Tristan Thompson, 30 ans, a commis un écart ce week-end en disparaissant dans une chambre avec trois femmes lors d'une fête organisée dans un manoir de Bel Air.

Malgré des sources affirmant qu'ils ont rompu "il y a quelques semaines", Tristan et Khloe, 36 ans, ont été vus en train de faire front commun avec leur fille True, âgée de trois ans, à Calabasas jeudi dernier après-midi.

"Ils s'entendent bien. Il n'y a pas de drame", a déclaré une source au site internet Page Six ce lundi. "Tout est à l'amiable et ils sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la coparentalité."

Ce nouvel épisode relatant que Tristan a été vu en train de disparaître dans une chambre avec trois femmes lors d'une fête d'anniversaire à Bel Air – et en est ressorti "ébouriffé" 30 minutes plus tard semble mettre à mal les tentatives de réconciliation des deux ex amants.

Les bouffonneries de la star des Boston Celtics se sont produites moins de 24 heures après une nouvelle apparition avec Khloe lors de laquelle le couple était en train de déjeuner ensemble et semblait heureux.