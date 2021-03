Khloe Kardashian confie se déconnecter souvent des réseaux sociaux: "Ce n'est pas important dans le monde réel"

Khloe Kardashian a confié au magazine Cosmopolitan se déconnecter parfois des journées entières des médias sociaux parce que les réactions des trolls l'affectent énormément et qu'elle ressent le besoin de devoir se concentrer sur le monde réel.

Alors que la saison finale de "Keeping Up With The Kardashians" est diffusée, la jeune femme de 36 ans a admis que les trolls avaient parfois raison d'elle-même...

Khloe, qui partage sa fille True, deux ans, avec son partenaire Tristan Thompson, avec qui elle s'est récemment réconciliée, a déclaré: "J'aime parfois juste faire une pause et me déconnecter parce que rien de tout cela n'a vraiment d'importance dans le monde réel. Je sais qui je suis, et mes amis et ma famille savent qui je suis, quelles sont mes intentions et mon cœur. Je suis en paix avec ça, donc rien d'autre ne compte."

Et d'ajouter: "Je suis extrêmement passionnée par la santé et le bien-être. Je pense qu'il est si important de prendre soin de soi de l'intérieur. Rester actif et être en bonne santé est le meilleur remède pour un esprit et un cœur heureux, alors j'essaie de faire quelque chose, chaque jour qui me fait du bien."

"Que ce soit une longue marche avec ma mère ou mes sœurs, ou un entraînement intense, je trouve que c'est tellement essentiel pour ma santé mentale de rester active. Maintenant, plus que jamais, il est important que chacun de nous prenne le temps de faire les choses qui font en sorte que notre esprit et notre corps se sentent bien."

La série de "L'incroyable famille Kardashian" a été diffusée pour la première fois en 2007. Khloe se rappelle les touts debuts de la série... "Nous étions censés être juste un spectacle de remplissage sans deuxième saison, alors quand nous tournions [la première saison], nous ne pensions vraiment à rien, juste à s'amuser. Et je pense que c'est ce qui l'a rendu si amusante."