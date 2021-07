Khloe Kardashian publie une nouvelle photo: ses ex Tristan Thompson et Lamar Odom s’accrochent en commentaire

Kloe Kardashian a partagé une nouvelle photo sur son compte Instgram. Rien de plus normal pour une influenceuse, mais ses deux ex conjoints : Tristan Thompson et Lamar Odom se sont accrochés en commentaire.

Vendredi, Khloé Kardashian a partagé une photo sur Instagram, sur laquelle on la voit se rincer les cheveux dans une douche extérieure tout en arborant un bikini marron. Le post de la maman de 37 ans, a attiré deux de ses ex-partenaires dans la section des commentaires : Thompson et Lamar Odom.

Khloe Kardashian et Lamar Odom ont été fiancés de 2009 à 2013. Par la suite, Kloe se met en couple avec Tristan Thompson en 2016 et devient maman en 2018.

Dans son commentaire, Lamar Odom écrit : "Hottie" ("Sexy" en français), accompagné d'une série d'émojis "yeux de cœur" et "feu". Tristan Thompson, quant à lui, a laissé une série de cœurs et d'émojis baveux.

Cependant, Tristan Thompson est séparé de Khloe Kardashian depuis quelques semaines seulement et n'a pas semblé très heureux de voir Lamar Odom dans les commentaires, le taguant dans un message menaçant sous le post.

"Dieu t'a ramené la première fois. Joue si tu veux, résultats différents", a écrit Thompson, faisant référence à l'hospitalisation en 2015 de l'ancien joueur des Lakers suite à une overdose quasi fatale.

C'est la deuxième fois cette semaine que Thompson laisse un commentaire sur l'Instagram de Kardashian. Le joueur des Boston Celtics a commenté avec plusieurs émojis en forme de cœur sous son précédent post, qui présentait une photo de Kardashian debout sur la plage dans une robe bodycon bleue transparente à manches longues.

Malgré leur récente séparation suite à une nouvelle tromperie, Khloe Kardashian resterait fidèle à son ex, selon le magazine People. "Pour l'instant, Khloé est célibataire et semble l'accepter, a déclaré une source au magazine. Elle gère la coparentalité avec Tristan et ils passent du temps ensemble en famille. Même s'il a déçu Khloé tant de fois, elle reste très loyale envers Tristan. Elle n'aime pas quand les gens le critiquent. Il sera toujours spécial pour elle. Il est très possible qu'ils finissent par se remettre ensemble."