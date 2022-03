Khloé Kardashian, reine du rangement: son garde-manger SPECTACULAIRE impressionne ses fans (photos)

"C'est toujours un honneur d'organiser pour la reine de l'organisation, Khloe Kardashian", a expliqué sur Instagram The home edit, la célèbre société d'organisation d'intérieur. La soeur de Kim Kardashian est connue pour son sens de l'organisation. Chez elle, rien ne dépasse et tout est à sa place. Cela fait des années qu'elle fait appel à l'entreprise américaine pour mettre les choses en ordre chez elle. Mais le nouvel espace de stockage dédié à ses aliments est impressionnant.

"Ce projet de garde-manger était extrêmement spécial, et nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de Khloé pour créer une esthétique personnalisée avec des solutions spécifiques. En teintant les paniers, les distributeurs et les bocaux de l'arrière-boutique d'une couleur personnalisée, cela a créé un look cohérent dans tout l'espace tout en offrant une fonctionnalité maximale", précise l'entreprise.