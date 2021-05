Kim Kardashian aperçue lors d'un rendez-vous romantique avec un milliardaire britannique (photo)

Elle a demandé le divorce de Kanye West en février après près de sept ans de mariage. Et samedi soir, la jeune célibataire Kim Kardashian s'est assurée d'avoir toute l'attention sur elle alors qu'elle arrivait au bras du "mystérieux'' milliardaire londonien Jamie Reuben à Beverly Hills, rapporte The Sun.

Kim, 40 ans, avait pour l'occasion décidé de porter un ensemble de deux pièces étriquées couleur charbon.

Selon le magazine Forbes, Kim est également milliardaire.

La star de télé-réalité vaut 1 milliard de dollars depuis le mois d'avril, contre 780 millions de dollars en octobre 2020.

Cette promotion est due à ses multiples marques - KKW Beauty, KKW Fragrance et le lucratif label SKIMS - ainsi qu'à sa télé-réalité, à ses contrats d'approbation et à d'autres investissements.

Qui est Jamie Reuben?

Jamie a été surnommé "l'un des célibataires les plus mystérieux de Londres'' par le magazine Tatler. Il est ami avec la princesse Beatrice et Scooter Braun, et l'héritier d'une fortune de 26 milliards de dollars. Son père Simon et son oncle David ont construit leur fortune en achetant de grandes parties du quartier de Mayfair de Londres, y compris le Burlington Arcade, vieux de 200 ans.

Il a une trentaine d'années et est célibataire. Jamie est le directeur général de la compagnie d'investissements de sa famille.