Kim Kardashian, après la robe de Marilyn Monroe, elle se réapproprie la tenue d'une autre star (photo)

Il semblerait que Kim Kardashian apprécie les looks de ses célèbres consœurs. Souvenez-vous, en mai dernier, lors de la cérémonie du Met Gala, Kim Kardashian avait fait parler d’elle. En effet, la star américaine avait enfilé la robe mythique de Marylin Monroe. Celle que la grande actrice avait portée à l’anniversaire du président Kennedy. Pas une réplique, mais l’originale, Kim Kardashian qui avait perdu du poids pour rentrer dedans avait terminé par l’abimer lors de la soirée.

Ici, la vedette de télé-réalité a réitéré l’expérience… Enfin presque. Ce mercredi 6 juillet, Jean-Paul Gauthier, qui présentait sa nouvelle collection automne-hiver 2022-2023 à la Fashion Week de Paris, a choisi l’influenceuse Kim K et sa fille, North West, comme muses. Ma mère était vêtue d’une longue robe noire moulante à rayures contrastée par un soutien-gorge couleur nude. Alors que la fille avait un look mignon : veste rayée, chemise blanche et jupe plissée. Cela ne vous dit rien ? En habillant la mère et la fille de cette manière, le styliste Jean-Paul Gauthier a voulu rendre hommage à son propre duo avec Madonna. Cette dernière était carrément apparue seins nus à l'époque. Pas de robe identique cette fois, mais un clin d’œil plus discret.