Kim Kardashian défend sa perte de poids pour rentrer dans la robe de Marilyn et se compare aux acteurs qui font des régimes extrêmes pour des rôles

Kim Kardashian a accordé une interview au New York Times. La star de téléréalité est revenue sur sa décision controversée de perdre 16 kilos en trois semaines pour se glisser dans la robe de Marilyn Monroe pour le Met Gala.

"Pour moi, c'était comme si, 'OK, Christian Bale peut le faire pour un rôle de film et c'est acceptable'. Même Renée Zellweger a pris du poids pour un rôle. C'est la même chose pour moi", a déclaré l'influenceuse au New York Times dans un article publié mercredi.

Kardashian, 41 ans, faisait référence aux régimes extrêmes que Bale, 48 ans, a suivi pour ses rôles dans des films comme "The Machinist" en 2004 et "American Hustle" en 2013, qui l'ont vu perdre 28 kg et prendre 20 kg, respectivement.



© Belga

"Je ne disais pas : "Hé tout le monde, pourquoi ne pas aller perdre ce poids en peu de temps ?"", a argumenté le fondateur de Skims.

Kardashian a insisté sur le fait qu'elle "n'a rien fait de malsain" pour rentrer dans la robe emblématique de Monroe.

"Je n'aurais tout simplement pas pu y aller, ce qui n'aurait pas eu d'importance", a-t-elle répondu lorsqu'on lui a demandé ce qui se passerait si elle ne perdait pas le poids. "C'était juste important pour moi d'atteindre cet objectif".

La confession de la star des "Kardashians" a d'abord fait tourner la tête de certains fans, mais son entraîneur personnel a expliqué qu'elle avait perdu le poids d'une "manière saine".



© Belga

"Elle travaille vraiment dur. J'étais là tout au long du processus, et ce n'était pas comme une sorte de famine", a déclaré Don Brooks, alias Don-A-Matrix, à TMZ peu après le Met Gala en mai.

"Elle a suivi un vrai régime équilibré, et à certains moments, elle ne mangeait pas autant, mais ensuite, la deuxième chose était qu'elle allait à la salle de sport."

Après l'événement, la star s'est offert une pizza et des beignets.



© Belga