Kim Kardashian dévoile qui est sa "chanteuse préférée du monde entier": le résultat est plutôt surprenant

Ce jeudi 10 novembre, Kim Kardashian était visiblement d’humeur musicale. La starlette a publié plusieurs stories sur son compte Instagram, sur lesquelles elle montre ce qu’elle est en train d’écouter dans son véhicule. Et qu’est-ce qu’écoute Kim ? The Pharcyde, Sublime…

Dans sa petite sélection, Kim Kardashian a également révélé qui était sa "chanteuse préférée du monde entier": il s’agit…de Céline Dion ! Et oui, la chanteuse québécoise touche particulièrement la sœur de Kylie Jenner! Au point même de publier les paroles de la chanson A New day has come. On ne vous savait pas si variété, Kim!