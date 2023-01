Kim Kardashian dévoile ses cheveux naturels sur TikTok (vidéo)

Le week-end dernier, Kim Kardashian a donné à ses fans un rare aperçu de ses cheveux naturels - sans extensions ni perruques - sur TikTok. La scène a été filmée avant qu'elle ne change de coiffure pour la fête de Noël de sa famille.



Dans la vidéo postée sur le compte commun de Kim et de sa fille North, le duo chante en playback la chanson "Baby, It's Cold Outside".



La mère de quatre enfants, qui a opté pour des mèches couleur miel, avait les cheveux encore humides et balayés sur le côté.

La star a changé de couleur de cheveux avant le gala du Met, passant du brun au blond. Une décoloration qui a nécessité 14 heures de travail.

"C'est vraiment un processus", a expliqué Chris Appleton, le coiffeur de Kim, à E ! News après le gala. "Nous étions totalement à l'aise et prêts à y aller parce que nous savions tous les deux que ça allait être une longue séance. Kim a déjà fait changer de couleur auparavant. Elle sait."



Ce changement plaît beaucoup à la fondatrice de Skims. "Je le garde pour un petit moment", a déclaré la star lors d'un entretien accordé à Interview au sujet de ses mèches plus claires en septembre. "J'ai l'impression qu'à l'automne, je passerai au brun, juste parce que je ne veux pas abîmer mes cheveux. Mais je pense vraiment que les blondes s'amusent plus. Je me sens juste différente."