Kim Kardashian en couple avec le commentateur passionné de CNN, Van Jones: la rumeur explose

Vous vous souvenez de l'allocution sur CNN de ce commentateur passionné au lendemain de la victoire de Joe Biden? En larmes, Van Jones, avait captivé le monde entier en déclarant avec soulagement: "C'est plus facile d'être parent ce matin. C'est plus facile d'être père. C'est plus facile de dire à ses enfants que les gens comptent, que dire la vérité compte, qu'être une bonne personne compte… Et c'est plus facile pour beaucoup de gens."

Et bien, ce charmant consultant a laissé peu de personnes de marbre comme en attestent les dernières rumeurs relatives au coeur de la starlette de téléréalité, Kim Kardashian. Elle et le journaliste passionné de CNN, Van Jones, sont, en effet, au centre de nouvelles rumeurs, deux mois seulement après avoir demandé le divorce de son ex-mari le rappeur Kanye West.

Bien que les deux personnes soient amies depuis des années, les fans pensent que leur amitié a pris récemment une tournure romantique alors que Kim Kardashian poursuit ses études de droit, et étudie assidûment en ce moment chez elle, au bord de sa piscine.

Des sources proches du clan Kardashian, cependant, réfutent les spéculations d'une romance, affirmant que les deux protagonistes entretiennent une relation basée sur l'amitié et un intérêt commun pour la réforme de la justice pénale.

Dimanche, la chroniqueuse du New York Post, Cindy Adams est revenue sur ces rumeurs en notant qu'il était "tellement à gauche'', qu'il "avait peut-être même influencé sa politique''.

"Je n’attendrai pas que tout le monde me dise que je ne sais pas de quoi je parle", a-t-elle poursuivi, sous-entendant qu'elle avait eu la confirmation d'une relation.

Les utilisateurs de Twitter sont divisés par l'idée que Kim et Van forment un couple, beaucoup accusant Kardashian d '"utiliser" Jones pour "faire avancer sa carrière juridique".

"Les gens vont considérer que Kim a utilisé Kanye pour la faire progresser dans le monde de la mode et va utiliser Van Jones pour l'aider à la faire avancer dans sa prochaine carrière dans le droit'', a regretté un autre fan.