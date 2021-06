Kim Kardashian fond en larmes à cause de son divorce: "Je me sens minable" (vidéo)

Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West semblait inéluctable. La nouvelle n’a surpris personne, mais la principale intéressée n’en garde pas moins un certain chagrin. Ce jeudi 3 juin, dans "L'incroyable famille Kardashian", Kim s’est épanchée auprès de ses sœurs.

"Je n'en peux plus honnêtement, a-t-elle confié. Pourquoi suis-je toujours bloquée à cette étape depuis des années ? Il (Kanye West, Ndlr) part s'installer dans un État différent chaque année, je dois faire en sorte que nous soyons ensemble pour élever les enfants. C'est un père incroyable, il a fait un travail formidable... Je pense qu'il mérite quelqu'un qui le soutiendra dans chacun de ses projets, qui le suivra partout et qui déménagera dans le Wyoming. Ce que je ne peux pas faire. Il devrait avoir une femme qui le soutient dans tout, qui voyage avec lui et qui fait tout".

"J'ai l'impression d'être une ratée. C'est mon troisième mariage putain. Je me sens minable. Mais je ne peux même pas réfléchir à ça, j'ai envie d'être heureuse", a-t-elle ajouté. En larmes, l’étudiante en droit a déploré sa vie sentimentale désespérément chahutée : "Il n'y a honnêtement rien à dire. Je ne pourrai jamais vivre constamment dans les disputes". Et sa sœur Khloé de la réconforter : "Je serai toujours là pour que tu me parles de ce que tu veux".