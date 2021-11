Kim Kardashian est en couple: elle confirme sa relation avec Pete Davidson

La star de téléréalité Kim Kardashian, 41 ans, et le comédien et producteur Pete Davidson, 28 ans, sont en couple. Alors que des rumeurs faisaient état d'une possible relation après un passage ensemble dans l'émission du "Saturday Night Live", les deux stars ont été photographiées ensemble se tenant la main mercredi alors qu'ils célébraient les 28 ans de l'acteur à Palm Springs en Californie.

Ni Kim ni Pete n'ont pu cacher leurs sourires radieux alors qu'ils se promenaient près du manoir de la "momanager" (contraction entre les mots "mom" (soit en français maman), et manager). Kris Jenner où ils ont séjourné ensemble, laissant peu de doute que leur relation est plus qu'une aventure passagère.

C'est le premier partenaire romantique de la star de télé-réalité depuis qu'elle a demandé le divorce de son ex-mari Kanye West en février de cette année.

Pendant ce temps, Pete, qui a eu 28 ans mardi, a déjà eu des relations amoureuses avec de nombreuses célébrités, dont la star de Bridgerton, Phoebe Dynevor, l'actrice Kate Beckinsale et son ancienne fiancée Ariana Grande.

Ariana Grande a déjà donné à Pete une réputation très coquine en commentant dans un tweet une partie non négligeable de son anatomie. Elle estimait après avoir dormi une nuit avec lui avoir "été revigorée par l'énergie de la taille de sa virilité".