Kim Kardashian et Kanye West réconciliés? Un proche BALANCE

En février, Kim Kardashian a demandé le divorce à Kanye West, mais ils semblent rester très proches, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles l'ancien couple pourrait mettre en pause ses projets de divorce. Vendredi, ils ont été aperçus quittant le Nobu Malibu ensemble, puis montant dans une voiture avec Kanye West au volant et Kim Kardashian sur le siège passager à côté de lui, tandis que ses amis s'installaient à l'arrière.

Les deux stars, séparés à l'amiable, élèvent ensemble leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm. Kanye West a également aidé Kardashian pour le changement de marque de sa ligne KKW Beauty. Il n'est pas impossible pour deux personnes en rupture de se soutenir mutuellement, mais c'est malheureusement inhabituel.

Le rappeur a alimenté les rumeurs selon lesquelles lui et son ex pourraient se remettre ensemble en faisant un coup d'éclat lors de sa soirée d'écoute de Donda, où Kim Kardashian est apparue dans une robe de mariée et a semblé se "remarier" avec l'artiste.

Mais une source a déclaré à US Weekly qu'ils ne sont pas ensemble. "Ils ont plus une relation d'amitié et de travail en tant que coparents. Ils ne sont pas de nouveau ensemble". Kim Kardashian "sera impliquée dans les entreprises de Kanye et il sera impliqué dans les siennes."

Les stars réconciliées?

Un proche du couple a déclaré en septembre que l'interprète de Stronger veut plus. "Kanye veut se remettre avec Kim (...) il veut que cela devienne une réalité maintenant. Il a essayé de revenir dans ses bonnes grâces et cela semble fonctionner."

Avant leur divorce, Kim Kardashian avait déclaré dans un épisode de juin de la dernière saison de Keeping Up With the Kardashians qu'elle était frustrée par la distance physique et émotionnelle qui les séparait.

"Après avoir eu 40 ans cette année, j'ai réalisé comme, 'Non, je ne veux pas d'un mari qui vit dans un état complètement différent'", a-t-elle dit à sa mère, Kris Jenner. "Pour moi, je me suis dit 'Oh, mon Dieu, c'est là qu'on s'entend le mieux', mais ensuite c'est triste pour moi et ce n'est pas ce que je veux. Je veux quelqu'un avec qui nous avons les mêmes émissions en commun. Je veux quelqu'un qui veut s'entraîner et faire du sport avec moi."

Il semble qu'elle hésite à donner une nouvelle chance à leur histoire d'amour, mais elle collabore toujours avec Kanye West sur des projets.