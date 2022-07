Kim Kardashian partage des photos très intimes avec son "boyfriend" Pete Davidson

Kim Kardashian et son petit ami Pete Davidson profitent de leur premier été ensemble. La star de la téléréalité a partagé plusieurs photos de son nouveau couple sur son compte Instagram. On y voit les deux amoureux les pieds dans l'eau dans la luxueuse villa de la star.

Un cliché montre l'ancien acteur du Saturday Night Live, âgé de 28 ans, se pencher vers sa petite amie pour l'embrasser, tandis que Kim se cambre en fermant les yeux et affiche une expression presque "extatique" sur son visage.

Pete Davidson, qui a rencontré Kim Kardashian en octobre dernier dans son émission Saturday Night Live s'est déjà fait tatouer plusieurs dessins à l'effigie de la star. Il y a quelques mois, un premier tatouage indiquait: "Ma nana est avocate..."

Il s'est également fait tatouer "Yasmine et Aladdin", en référence aux personnages qu'ils interprétaient quand ils se sont rencontrés dans l'émission du Saturday Night Life et au premier baiser échangé, qui était en fait filmé pour les besoins de l'émission... Après avoir tourné cette célèbre scène de l'émission, Kim et Pete sont devenus inséparables.

Pour leur première Saint-Valentin ensemble, Pete a offert à Kim, le tapis sur lequel la scène avait été tournée ainsi que leurs costumes.

Lors de cette deuxième saison des Kardashians diffusée sur la plateforme Hulu, Pete devrait faire quelques apparitions. Pete Davidson, qui a été fiancé autrefois à Ariane Grande, souhaite devenir un beau-père impliqué pour les 4 enfants de Kim. Il a ajouté un tatouage "KNSCP" juste au-dessus de son tatouage d'Aladdin, qui représentait les premières initiales de Kim et de ses enfants North, Saint, Chicago et Psaume.