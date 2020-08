Kim Kardashian "piégée" dans son mariage: signera-t-elle les papiers du divorce?

L’avenir du couple formé par Kanye West et Kim Kardashian est très incertain. D’après le magazine People, la star de télé-réalité est prête à demander le divorce. Mais à quel prix?

Kim Kardashian et Kanye West battent de l’aile. La situation s’empire au fur et à mesure à commencer par le premier meeting de campagne donné par le rappeur le 19 juillet dernier. Il y a annoncé que lui et Kim souhaitaient avorter de leur premier enfant (North, âgée de 7 ans aujourd’hui). Il s’est ensuite enfui au Wyoming dans son ranch. Depuis, il refuse de revenir auprès de sa famille à Los Angeles.

Le couple s’est retrouvé à Cody, dans le Wyoming, la semaine dernière. Kim a été vue en larmes dans une voiture avec son mari. Le couple tentait de discuter, visiblement en vain. Elle se sent "piégée" dans son mariage, affirme People, et songe réellement à divorcer. La discussion n’a pas eu les effets souhaités par la maman de quatre enfants. Pourtant, elle voudrait épargner un divorce à North, Saint, Chicago et Psalm. "Elle a essayé de dire au revoir à Kanye lors de sa visite, mais il n'a pas eu l'air de comprendre les choses", ajoute une source au magazine People.

C’est le plus gros problème si elle signe les papiers. Financièrement, les époux ont un contrat de mariage pour protéger leurs fortunes respectives et leurs marques distinctes. Seulement, la garde des enfants risque d’être plus compliquée puisque Kanye West refuse de quitter le Wyoming.