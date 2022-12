Kim Kardashian révèle que son personnel doit porter des vêtements neutres pour s'harmoniser avec la déco de sa maison de luxe

Kim Kardashian a déclaré qu'elle aimait garder sa maison "zen", même en ce qui concerne les tenues portées par les membres de son personnel. La star de 42 ans a parlé du décor minimaliste de son manoir de Calabasas, d'une valeur de 60 millions de dollars, dans l'émission IRL Podcast d'Angie Martinez lundi.

Elle a commencé par expliquer son style de décoration discret en déclarant : "Quand je poste des photos de ma maison, les abonnés des réseaux sociaux sont soit du genre 'wow, c'est tellement minimal et fou' soit ils comprennent. Mais moi, j'adore ça".

Lorsqu'on lui a demandé si tous les membres de sa maison portaient volontairement des couleurs tamisées, Kardashian a confirmé.

"Absolument", a-t-elle dit. "J'ai des uniformes".

Elle a ensuite précisé qu'elle n'avait pas de normes exactes en matière d'uniformes, mais qu'elle donnait à ses employés une palette de couleurs à porter.

Les couleurs que ses employés sont autorisés à porter sont "les gris, les gris chiné, le noir, le marine, le blanc, le crème, le kaki... Je veux dire, nous pouvons nous en tenir à des couleurs neutres. Il n'y a pas beaucoup de mélange de couleurs".

Retrouvez l'extrait après la 1e minute:

Kim a déclaré qu'elle n'imposait rien à ses employés contre leur gré, malgré les exigences en matière de couleurs.

"Ma maison est tellement zen, alors j'ai demandé ce qu'ils en pensaient et tout le monde a dit 'cela nous faciliterait la vie' ", a-t-elle déclaré.

"Et une fois que tout le monde était d'accord et pensait que ce serait plus facile pour eux, je me suis dit 'oui, faisons-le'".

Kim a acheté le manoir avec son ex-mari Kanye West pour 20 millions de dollars en 2013, bien qu'ils n'aient pas emmené leur famille dans la propriété avant 2017 après avoir subi d'importantes rénovations.

Kim - qui a demandé le divorce du rappeur, âgé de 45 ans, en février 2021 après presque sept ans de mariage - a acheté la moitié de la propriété de Kanye pour 20 millions de dollars afin qu'elle puisse la garder. Il a cédé ses droits sur la propriété, ce qui fait de Kim la seule propriétaire.

L'ancien couple a réglé son divorce en novembre après une bataille de près de deux ans pour la garde de leurs quatre enfants : North, neuf ans, Saint, sept ans, Chicago, quatre ans, et Psaume, trois ans. Ils ont convenu d'une garde partagée.