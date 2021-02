Kim Kardashian: ses vacances de luxe aux Caraïbes avec ses sœurs (photos)

Kim Kardashian est peut-être en instance de divorce, comme toutes le rumeurs le suggèrent, mais cela ne l'empêche pas d'afficher un sourire rayonnant sur Instagram. Elle a effectivement de quoi se consoler : la mère de famille et ses sœurs se sont offert un voyage de rêve aux îles Turks et Caïques, dans les Caraïbes.



Le but premier du voyage était de fêter le troisième anniversaire de Stormi Webster, la fille de Kylie Jenner et Travis Scott. Un événement familial qui donne lieu chaque année à une fête fastueuse. Cette année Stormi a eu le droit à un véritable anniversaire de petite princesse, avec château, robe, carrosse, etc.



Comme en témoignent leurs publications Instagram, les Kardashian ont passé du bon temps : villa cossue, plage, piscine... Un séjour de luxe documenté par son lot de selfies en bikini et autres poses. Parmi ces photos, de jolis cliché de Kim, complice avec ses enfants.



Comme on pouvait s'y attendre, la publication de ces photos a déclenché de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, les internautes leur reprochant leur insouciance dans cette période de crise sanitaire.