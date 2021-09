Kim s’offre un séjour dans un spa de luxe mais un traitement vire au cauchemar: elle se retrouve défigurée, la mâchoire cassée

Kim O’Biren, 38 ans, s'est envolée pour l'île de Sainte-Lucie, aux Caraïbes, afin de se reposer et récupérer dans un spa de luxe. Un séjour de 8 nuits à 7845 euros dont elle est repartie avec de terribles blessures au visage, relate le DailyMail.



Kim enrhumée, le personnel du spa lui a recommandé un traitement respiratoire, mais les choses ont mal tourné. "Le thérapeute m’a fait m’asseoir sur un tabouret et a préparé un bol d’eau bouillante", raconte-t-elle. "Après avoir versé ce que je croyais être de l'huile d'eucalyptus dans le bol, on m'a dit de mettre ma tête au-dessus du bol et une serviette a été placée sur ma tête", poursuit-elle. "Après une seule respiration, j'ai dû me remettre droite pour prendre l'air, c'était tellement fort. Puis je me souviens avoir pris deux ou trois respirations de plus..."

Kim s'est évanouie pendant le traitement et est tombée du tabouret. L'impact lui a causé de graves blessures au visage et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital où elle a été placée sous perfusion de morphine.

Le spa affirme qu’elle a eu une crise d’épilepsie bien que les analyses réalisées à l'hôpital n'aient pas confirmé cette thèse.

"J'ai depuis découvert que le traitement comporte un risque élevé d'évanouissement, mais aucune mesure de sécurité n'a été mise en place au cas où cela se produirait", raconte la jeune femme. "Je suis entrée dans cette pièce en m'attendant à ce qu'on s'occupe de moi, mais j'en suis ressortie avec des blessures qui ont changé ma vie", poursuit-elle.

De retour au Royaume-Uni, les docteurs d’un hôpital de Manchester ont constaté des blessures "aussi graves que celles constatées lors d’un accident de voiture", raconte le DailyMail.

Trois lourdes opérations ont été nécessaires pour remettre sa mâchoire en place, réaligner ses dents et remplacer des articulations par des prothèses. "J'étais absolument dévastée et je souffrais énormément", confie la jeune femme.

Kim s’apprête à poursuivre en justice le spa. "Elle a subi des blessures qui ont changé sa vie et l'ont affectée mentalement, physiquement et financièrement – mais n’a pas reçu la moindre excuse, déclare son avocate. Les affirmations selon lesquelles Kim a eu une crise d’épilepsie, malgré des preuves médicales et une expertise qui disent le contraire, sont également très inquiétantes, en particulier compte tenu de la réputation du spa".