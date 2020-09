Game of Thrones: Kit Harington et Rose Leslie annoncent une grande nouvelle

Kit Harington et Rose Leslie ont annoncé la nouvelle il y a quelques heures... Les stars, en couple depuis 2016, attendent leur premier enfant.

La comédienne qui a dit oui à Kit en 2019 a choisi de montrer son ventre rond lors d'une séance photo pour le magazine MAKE.



Kit s'était exprimé sur son envie de paternité l'an dernier lors d'une interview accordée au magazine InStyle. "Le travail le plus important que j'aie jamais fait est sur le point de se terminer. Enfin, pas le plus important. J'espère que je deviendrais papa."



